Hospital mata paciente errado após pedir autorização à família incorreta

David Wells e Mike Beehler – (Foto:Crédito: Reprodução) – David Wells, o paciente que acabou falecendo, foi confundido com seu colega de quarto, Mike Beehler

Um homem morreu após os médicos de um hospital solicitarem à família errada a autorização para desligar os aparelhos que o mantinham vivo. O trágico engano ocorreu em Vancouver, no estado de Washington, nos Estados Unidos.

David Wells, o paciente que acabou falecendo, foi confundido com seu colega de quarto, Mike Beehler, de acordo com informações do portal McClatchy News. Wells foi internado no PeaceHealth Southwest Medical Center em agosto de 2021, após engasgar com um pedaço de bife.

A equipe médica tentou entrar em contato com a família de Wells para obter autorização sobre a continuidade ou não do suporte à vida, mas acabaram ligando para a irmã de Beehler, informando-a sobre o estado grave do paciente, sem perceber o erro.

Debbie Danielson, a irmã de Mike, recebeu a informação de que seu irmão estava “próximo da morte cerebral”. Os médicos perguntaram se ela desejava que os aparelhos fossem desligados, e ela optou por autorizar a remoção do suporte à vida.

No entanto, dias depois, Debbie recebeu uma ligação de Mike, que, para sua surpresa, estava vivo. A realidade se mostrou ainda mais chocante quando ela descobriu que os médicos haviam desligado os aparelhos de outro paciente, sem perceberem o erro, e David Wells acabou morrendo.

A família de David, que perdeu o parente devido ao erro, e os irmãos Beehler entraram com uma ação judicial contra o hospital. O caso foi revelado recentemente pelo portal McClatchy News, mas o valor da compensação ainda não foi divulgado.

