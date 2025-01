Foto: Reprodução | O pastor Ruan Sérgio falou pela primeira vez nas redes sociais, após ter traído e sido desmascarado pela sua esposa, Aryana Medeiros. A mulher chegou a se vingar e expor a traição na igreja que ele congregava.

Ele iniciou o vídeo pedindo perdão e fez questão de solicitar que não ataquem a igreja pelo seu erro.

VEJA VÍDEO ABAIXO:

Pastor que traiu esposa desabafa pela primeira vez após ser exposto; assista Leia mais https://t.co/ZLxlEQNYFq pic.twitter.com/AJ9Tl17Llg — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 19, 2025

O pastor virou alvo de polêmica após Aryana publicar um vídeo expondo o marido. No episódio, ela afirmou ter descoberto mensagens trocadas no WhatsApp entre ele e uma levita da igreja, que é casada com o guitarrista da congregação.

Relembre o caso

A traição foi exposta pela esposa, Aryana Medeiros, durante um culto. No microfone, ela apresentou as provas e acusou Laís, esposa de Patrick, amigo próximo do casal. O momento gerou tumulto na igreja e uma briga física entre Aryana e a suposta amante.

Aryana também utilizou o Instagram do pastor, que havia hackeado, para expor o caso. Na biografia do perfil, deixou a mensagem: “Pastor safado pega mulher de amigo, trai a esposa e ainda levou a amante pra dentro de casa! Falso profeta.”

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/04:03:18

