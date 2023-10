Filha que perdeu pai vítima de acidente na BR-163 no Pará, faz vaquinha para custear despesas

(Foto:Reprodução Facebook) – Nathalia Souza Gênova, perdeu o pai vitima de acidente na rodovia BR-163, entre Moraes Almeida e Novo Progresso. O pai da Nathalia colidiu com uma carreta, ele dirigia uma camionete Hilux, de cor preta placa DBL 6210, conforme postagem o veiculo é financiado ela não tem dinheiro para pagar as parcelas. Ainda conforme a postagem o veículo não tinha seguro. O seguro do caminhão que colidiu com a camionete não cobriu as despesas, ela precisa arrecadar o equivalente a 150 mil reais para custear despesas incluindo os gastos com velório. Conforme o perfil de Nathali S. Gênova, reside na cidade de Sinop (MT).

Conforme mostra o sistema até esta data ela arrecadou a importância de R$ 3.720, a meta é R$ 150 mil.

Veja a postagem com pedido de ajuda na vaquinha

Eu Nathalia criei essa vaquinha pois preciso arrecadar um valor de aproximadamente 150.000,00, meu pai sofreu um acidente na BR 163 entre Morais de Almeida PÁ e Novo Progresso PA no dia 24/09/2023 onde colidiu com uma carreta e veio a óbito no local. Meu pai não tinha seguro de vida, nossa camionete deu perca total e não tinha seguro e o seguro de terceiros do caminhão não cobriu os danos. A camionete tem parcelas e alguns cheques a serem pagos ainda pois fazia somente 20 dias que estava com meu pai. Tenho também os custos do velório para quitar. Peço ajuda de todos que puderem doar qualquer quantia, irá fazer muita diferença, meu pai era o provedor da casa, deixando a esposa, o filho de 17 anos, sua mãe que também dependia dele e seu pai que é acamado. Quem preferir doar pelo pix é o CPF 015.683.142-21. Deus abençoe a todos 🙏🏻.

O link da vaquinha para ajudar a custear tratamento é o: https://www.vakinha.com.br/4174298

Amigos compartilharam a postagem e pediram apoio (veja abaixo)

