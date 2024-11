Filho é preso por matar a mãe em condomínio de luxo na Barra da Tijuca

Foto: Reprodução- Redes Sociais | Testemunhas relataram que Raphael apresentava transtornos psicológicos, e a polícia investiga se um possível surto psicótico teria motivado o crime.

Neste domingo, Raphael Paes Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante por suspeita de asfixiar até a morte sua mãe, Marly Ferreira Paes, de 63 anos, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Testemunhas relataram que Raphael apresentava transtornos psicológicos, e a polícia investiga se um possível surto psicótico teria motivado o crime.

O corpo de Marly foi encontrado no apartamento onde residia com o filho. No mesmo dia, ela havia planejado um churrasco para comemorar seu aniversário de 63 anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/17:09:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...