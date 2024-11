Quatro alimentos que ‘sugam’ o açúcar do sangue e ajudam na perda de peso

Foto: Shutterstock | Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes também é uma grande aliada no processo de emagrecimento.

Manter o controle dos níveis de açúcar no sangue é essencial para garantir o bem-estar geral e prevenir condições como o diabetes tipo 2. Além disso, uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes também é uma grande aliada no processo de emagrecimento.

Em um artigo publicado no Metrópoles, a nutricionista Thaiz Brito destacou alimentos que auxiliam na regulação da glicose e evitam picos de insulina, os quais estão diretamente relacionados ao acúmulo de gordura no corpo. Confira os quatro alimentos poderosos que podem transformar o corpo:

1. Gengibre

Rico em gingerol, o gengibre possui propriedades anti-inflamatórias e é eficaz no controle dos níveis de açúcar no sangue.

2. Chá Verde

Segundo Thaiz Brito, o chá verde é uma ótima fonte de antioxidantes, como os polifenóis, e tem ação anti-inflamatória. “Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina”, explicou.

3. Alho

O alho contribui para a regulação da produção de insulina, ajudando a reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

4. Cúrcuma

De acordo com a nutricionista, a cúrcuma é rica em compostos antioxidantes, vitaminas C e B6, além de ferro e cálcio. Esses nutrientes auxiliam no controle da glicose e promovem benefícios gerais à saúde.

Incorporar esses alimentos na dieta pode ser uma maneira natural de prevenir problemas relacionados à glicemia e melhorar a qualidade de vida.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/17:15:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...