Mulher é presa suspeita de vender cargos públicos em Marabá, no Pará

Mulher é presa suspeita de vender cargos públicos em Marabá. — Foto: Divulgação

Esquema de manipulação em processo seletivos era investigado desde janeiro de 2024 pela polícia.

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil na sexta-feira (28) por estelionato e fraudes em certames públicos na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O esquema de manipulação em processo seletivos vem sendo investigado desde janeiro de 2024.

Segundo a polícia, a mulher vendia supostamente vagas para cargos da Secretaria Estadual de Educação do Pará (Seduc), com valores que variavam de R$ 1,5 a R$ 5 mil. A suspeita usava a assinatura do dirigente regional de ensino de Marabá, aponta as investigações.

Uma grande movimentação financeira nos primeiros seis meses de 2024 foi registrada nos registros bancários de pessoas investigadas.

Um grupo virtual de aplicativo com vários participantes, criado para burlar o acesso a cargos da administração pública, também foi identificado.

Os policiais apreenderam notebooks, celulares e automóveis. A mulher também é suspeita de fraudes em concursos públicos de outros municípios.

O g1 solicitou mais informações à Seduc e à Polícia Civil sobre a prisão e as investigações e aguarda retorno.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/00:59:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...