Fim de ano movimenta Alter do Chão e empreendedores locais lucram com o turismo em alta

Praia de Alter do Chão — (Foto: Reprodução) – A variedade de festividades programadas para a virada do ano na vila tem atraído multidões, lotando hotéis, pousadas e outras opções de acomodação na região.

A vila balneária de Alter do Chão, distante 37 km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará, conhecida como o tesouro do norte brasileiro, está movimentada por conta das festas de fim de ano. Empreendedores aproveitam o momento para faturar com esse período de alta temporada. A beleza natural da região atrai tanto visitantes nacionais quanto internacionais.

Neste fim de ano, a movimentação turística atingiu um pico considerável em Alter do Chão. A variedade de festividades programadas para a virada do ano na vila tem atraído multidões, lotando hotéis, pousadas e outras opções de acomodação na região.

A dentista Soraya Moura enxergou uma oportunidade de ganhar um extra nesse período e decidiu alugar a casa dela para visitantes que buscam aconchego durante as festividades.

Soraya passará a virada na casa da sogra, localizada na própria vila de Alter do Chão, segundo a profissional de odontologia. Essa prática se tornou uma alternativa interessante para os moradores locais, ajudando na economia da região.

Para colher os bons resultados, os empreendedores locais planejaram durante todo o ano estratégias para atender ao máximo todas as necessidades dos visitantes. A oferta de alimentos típicos e lembranças regionais tem sido especialmente atraente para os turistas que buscam experiências autênticas.

Alter do Chão, reconhecida como um dos principais destinos turísticos da região norte, se destaca não apenas pela beleza natural, mas também pelas festas de fim de ano realizadas na ilha. A presença de turistas impulsiona as vendas e cria oportunidades para a troca cultural entre os visitantes e a comunidade local.

A expectativa é que a vila balneária continue atraindo visitantes ao longo do próximo ano, consolidando-se como destino turístico de destaque no norte brasileiro.

*Colaborou, Adriana Marinho/ Produtora TV Tapajós

Fonte: TV Tapajós e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2023/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...