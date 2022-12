Mulheres são agredidas com facão quando saiam de festa em Altamira

Imagens gravadas por testemunhas mostram momento da confusão que ocorreu em frente a uma casa noturna do município de Altamira, sudoeste do estado.

O caso foi registrado na noite da última sexta-feira (02) no bairro Explanada do Xingu, em Altamira no sudoeste do Pará. O registro mostra uma confusão na frente de uma casa noturna na cidade.

Uma briga após uma bebedeira tradicional de sexta-feira quase resulta em uma verdadeira tragédia no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Imagens gravadas por testemunhas mostram uma confusão onde as pessoas envolvidas trocam socos, empurrões, puxões de cabelo e até golpes de facão.

Tudo aconteceu em frente a uma casa noturna da cidade, na noite da última sexta (2). A briga envolvendo homens e mulheres durou cerca de cinco minutos. A gravação exibe os momentos em que quatro mulheres brigam entre si. De repente, um homem vestido de azul-marinho aparece com um facão e desfere golpes contra uma delas.

Então, ao que parece ser uma amiga da mulher atingida revida a agressão jogando uma bebida que tinha em mãos no homem, no que ele também a agride com o objeto e a puxa pelos cabelos. Depois dos dois serem separados, a mulher parte para cima do agressor, que a atinge repetidas vezes com o facão.

Então ela se afasta e ele é desarmado. Em seguida, mais uma vez, a mulher se aproxima do homem, que troca socos com ela. Na sequência, outras pessoas começam a partir para cima do agressor, no momento em que um rapaz com camisa estampada, usando o mesmo facão, o agride com vários golpes e os dois trocam socos.

Não se sabe quem levou o facão, mas, nas imagens, o objeto passou pelas mãos de, ao menos, quatro pessoas diferentes. Não foi confirmado se alguém se feriu com gravidade ou necessitou de atendimento médico. As pessoas que se envolveram na confusão ainda não foram identificadas.

