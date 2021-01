Fiocruz libera vacina para distribuição e Pará vai receber 49 mil doses

(Foto:| REUTERS / Dado Ruvic) – Os Estados brasileiros receberão as doses da vacina Oxford/AstraZeneca já no domingo

Mais de 2 milhões de doses serão distribuídas em todo o Brasil.

Na tarde deste sábado (23), a Fiocruz liberou as 2 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca para serem entregues ao Ministério da Saúde e serem distribuídas para todo o Brasil. A carga vinda da Índia passou por um processo de análise de segurança desde a madrugada. O procedimento é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O carregamento com dois milhões de doses da vacina, produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio na sexta, por volta das 22h ao Rio de Janeiro, depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizantes. Já na manhã de hoje, as caixas foram etiquetadas. Cada uma delas tem 50 frascos e 500 doses de vacina.

PARÁ

O Ministério da Saúde prevê entregar todas as doses no domingo (24). Ao Pará, são previstas 49 mil doses. É a segunda maior quantidade de toda a Região Norte, atrás apenas do Amazonas, que vive novamente uma situação de calamidade, com o sistema de saúde colapsando, e receberá 132,5 mil doses.

Pelo Twitter, o governador Helder Barbalho comemorou a remessa que deve estar em solo paraense já neste domingo (23).

Neste domingo (24), a partir das 14h, chegam 49 mil doses de vacina Oxford/Astrazeneca. obrigado @minsaude. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 23, 2021

Autor: ( com informação do G1 ) sábado, 23/01/2021, 19:00

