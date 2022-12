Fiscalização Ambiental- Cinco caminhões com 56 toras de madeira são apreendidos em Santarém

Cinco caminhões com 56 toras de madeira são apreendidos pela 1ªCIPAMB na região do Chapadão em Santarém

Apreensão foi registrada no domingo (18). (Foto: Divulgação)

Outras viaturas foram acionadas para acompanhar o transporte da carga apreendida até Santarém. Isso porque devido a balsa que faz o transporte sobre o rio Curuá Una estar em manutenção, as guarnições pernoitaram no local, realizando assim a guarda diuturna de todo o material.

Uma equipe do IBAMA foi até o local na segunda-feira (19), para iniciar os procedimentos. Assim que a balsa voltar a funcionar normalmente, o transporte dos caminhões será feito para então apresentação aos órgãos competentes.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53 com informações do G1 Santarém

