Fiscalização apreende mais de 9 toneladas de pescado irregular, no sudeste paraense

Carga estava avaliada em mais de R$ 202 mil. — Foto: Ascom / Sefa

Carga de piramutaba seguia em caminhão sem qualquer documento fiscal

Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, neste fim de semana, 9,3 toneladas de piramutaba. A mercadoria, avaliada em R$ 202,120 mil, foi apreendida na cidade de Dom Eliseu, sudeste paraense, limite com o estado do Maranhão.

Na ocasião, a fiscalização também apreendeu sete toneladas de filé de peixe congelado, acondicionado em caixas de papelão. Em ambos os casos, o material estava sem nota fiscal. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Segundo o motorista, a carga foi carregada no município de Vigia, no Pará, com destino a Brasília.

“O caminhão de pescado apresentou documentos fiscais do Maranhão, como remetente da mercadoria, mas alegou que havia carregado o veículo em Vigia, no Pará. No procedimento de fiscalização, foi constatado que havia 9.390 kg de pescado desacompanhado de documentação fiscal hábil”, informou Roberto Mota, coordenador da unidade de mercadorias em trânsito do Itinga, na rodovia BR-010.

A Adepará lavrou Termo de Fiscalização e Inspeção no valor de R$ 52,389 mil, referente a ICMS e multa.

Jornal Folha do Progresso em 12/04/2022/15:58:32

