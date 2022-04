Avião de pequeno porte faz pouso forçado após pane no sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Xinguara e que o avião vai passar por perícia para que sejam identificados as causas do pouso de emergência.

Uma aeronave de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na cabeceira da pista de um aeroporto em Xinguara, região sul do Pará. Não há informações sobre feridos. (As informações são do g1 PA — Belém).

