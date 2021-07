Cabo da polícia militar morre em capotagem no Sudeste Paraense

(Foto:Reprodução) – Lucas Oliveira vinha de Açailândia, no Maranhão, para trabalhar em Paragominas

O policial militar Lucas Sousa Oliveira, cabo lotado no 19º Batalhão (BPM) de Paragominas, morreu em um grave acidente de carro no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. Morador de Açailândia, no Maranhão, o policial de 31 anos de idade viajava para começar seu plantão quando capotou na rodovia BR-010, por volta das 8h.

Segundo o BPM em que o cabo era lotado, o acidente foi na altura da comunidade de Ligação do Pará, vilarejo perto da fronteira dos dois estados. Em uma nota assinada pelo comando do batalhão, é dito que o cabo Lucas foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do militar encontra-se no Hospital Municipal de Dom Eliseu.

“O Subcomandante do 19° BPM e o Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Região estão seguindo para as providências que a situação requer, acrescentando ainda que o FasPM [Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará] e CIPAS [ Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social] também já foram acionados”, diz o comunicado, que se encerra lamentando profundamente a partida precoce do policial, a quem se referem como “jovem guerreiro”.

Segundo amigos do mesmo batalhão, não havia indícios de colisão, e ao que parece, o policial pode ter dormido ao volante, cansado por conta da longa viagem. O carro que ele estava dirigindo, modelo Volkswagen Polo, saiu da pista e caiu de uma ribanceira. O núcleo avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves seguiu ao município de Dom Eliseu para remover o corpo de Lucas Oliveira.

Por:O Liberal

