Fiscalização destrói garimpo ilegal na Transgarimpeira

(Foto>Reprodução internet)- Uma fiscalização realizada pelo Governo de Mato destruiu um garimpo (sem licença) na rodovia Transgarimpeira no município de Itaituba.

A ação fiscalizatória foi conduzida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente juntamente com o Policia Civil e militar Ambiental com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais

A degradação ambiental foi constatada no km 93 da rodovia transgarimpeira e teve auxílio dos alertas de desmatamento da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal do Pará, que utiliza a tecnologia de satélite.

Destruição

Duas maquinas escavadeiras foram destruídas, no acampamento os motores estacionários, motosserra e rádio amador encontrados no local foram apreendidos. O garimpo apresentava vestígios de extração de ouro. Duas pessoas encontrados no local foram presas.

A ação realizada integra Operação Amazônia Viva do Governo do Pará em parceria com a Operação Verde Brasil do Governo Federal, visando zerar o desmatamento ilegal no estado do Pará.

Atividade essencial

As atividades de fiscalização ambiental, que incluem as ações de monitoramento e controle de crimes ambientas como desmatamento e exploração florestal ilegais, pesca predatória, caça ilegal, poluição causara por empreendimentos, dentre outros, seguem em pleno funcionamento durante a pandemia do Covid-19.

De acordo com legislação Estadual, a fiscalização ambiental é considerada atividade essencial no Estado.

