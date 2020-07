Fisioterapia respiratória auxilia na recuperação de pacientes do Hospital de Campanha de Santarém

Pacientes internados na Unidade recebem fisioterapia respiratória e motora diariamente.

A fisioterapia respiratória é essencial no tratamento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. No Hospital de Campanha de Santarém (HCS), as sessões com a fisioterapeuta são realizadas em pacientes que necessitam de reexpansão pulmonar. Essa técnica atua em áreas pulmonares que não estão ventilando adequadamente.

A fisioterapia respiratória ajuda na melhora da saturação, que é o transporte de oxigênio pelo sangue. De acordo com a fisioterapeuta, Manoela Ponce, que integra a equipe do Hospital, esse tipo de tratamento é feito com o objetivo de recuperar ou fortalecer funções respiratórias do paciente. “Os pacientes fazem exercícios que podem durar até uma hora. Claro que cada caso é um caso, mas em geral os pacientes do Campanha têm a mesma dificuldade respiratória”, explicou.



Ainda segundo Manoela, a fisioterapia respiratória busca manter ou melhorar a capacidade respiratória do indivíduo, remove secreções do trato respiratório como todo, buscando condições mais adequadas de respiração ao paciente. Além disso, as técnicas aplicadas visam a liberação das vias respiratórias, a fim de retirar os impedimentos que o ar encontra ao passar.

Perfil do paciente que faz fisioterapia na estabilização

De acordo com o fisioterapeuta, Fábio Abreu, o perfil de atendimento da estabilização é de paciente com um quadro mais agravado e que apresenta baixa saturação. “Alguns necessitam ser intubados e outros fazem tratamento por Ventilação Não Invasiva (VNI). Além de adotarmos, em alguns casos, a posição prona, tanto em pacientes intubados quanto pacientes não intubados”, enfatizou.



O atendimento da equipe de fisioterapia do HCS da atenção redobrada para os pacientes que apresentem comprometimento dos pulmões ou que necessitem ficar acamados por um período prolongado e tenham perda de massa muscular. As sessões variam de acordo com o quadro clínico do paciente, podendo durar até uma hora.

Fábio explica que os exercícios promovem a melhora na condição respiratória do paciente a partir da ativação dos músculos ventilatórios que compõe o sistema respiratório. “Pacientes incapacitados, acamados, também recebem além da fisioterapia motora, a respiratória”, finalizou.

