Hospital Regional do Sudeste do Pará arrecada mais de meia tonelada de alimentos

Os profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), realizaram um grande gesto de solidariedade, ao arrecadarem, ao longo do mês de junho, 600 quilos de alimentos, que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa fez parte da Campanha Junho Solidário, realizada pela Pró-Saúde, instituição com mais de 50 anos de experiência na gestão de saúde, e que gerencia o HRSP. Os alimentos foram doados pelos mais de 600 colaboradores e prestadores de serviços, que uniram forças para ajudar os mais necessitados.

Promovida pela Comissão de Humanização, voluntários e Pastoral da Saúde da unidade, a ação irá beneficiar mais de 60 famílias que receberão as cestas básicas em casa, durante o mês de julho.

Elas foram cadastradas pelo serviço de Assistência Social do hospital, que selecionou usuários e familiares do município de Marabá, além do Lar São Vicente.

Além dos alimentos que fazem parte da cesta básica, serão distribuídos ainda máscaras de proteção facial e produtos de higiene e limpeza, além de dicas de prevenção para evitar o novo coronavírus.

Para Wesleana Coelho, colaboradora que faz parte da Comissão de Humanização, a campanha de arrecadação de alimentos foi abraçada, desde o início, por todos os funcionários do hospital, que mesmo em meio à pandemia, não deixaram de ajudar.

“Além das cestas básicas que serão distribuídas para as famílias necessitadas, também iremos entregar materiais de higienização e máscaras. Em nome da comissão gostaria de agradecer a todos que contribuíram, essas doações são um lindo gesto de amor”, ressaltou.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

