Flamengo acorda no segundo tempo e atropela o Botafogo pelo Carioca

O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 3 a 0, na noite deste sábado, pela segunda rodada da Taça Rio. Após um primeiro tempo apático, o Rubro-Negro retornou a todo vapor na segunda etapa e goleou o Alvinegro. Everton Ribeiro, Gabigol e Michael marcaram os gols da equipe da Gávea.

Com 100% de aproveitamento na Taça Rio, o Flamengo lidera o grupo A com 6 pontos. O Botafogo, que entrou na rodada como vice-líder, foi superado por Portuguesa, Boavista e Bangu e caiu para a quarta colocação.

Flamengo e Botafogo voltam a jogar pela Taça Rio no próximo domingo. O Fogão recebe o Bangu no Engenhão às 16 horas e o Fla joga contra a Portuguesa, às 18h30, no Maracanã.

No meio de semana, o Flamengo vai disputar a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O adversário da partida no Maracanã será o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Já o Botafogo terá menos tempo para descansar e entra em campo na terça-feira, contra o Paraná. A partida será válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Jogo – O clássico no Maracanã começou bastante pegado. Para tentar segurar o poderoso Flamengo, o Botafogo fez um primeiro tempo muito eficiente. O técnico Paulo Autuori colocou em prática um sistema de marcação intensa, que impediu que o jogo do meio-campo rubro-negro fluísse.

O Flamengo mantinha mais a posse da bola e tentava pressionar o Alvinegro em seu campo, mas passou os primeiros 45 minutos sem conseguir produzir sequer uma chance real de gol. Com Everton Ribeiro, Michael, Gabigol e Bruno Henrique foram bem anulados e o ataque não funcionou.

Na metade da etapa, o técnico Jorge Jesus foi obrigado a improvisar o colombiano Berrío na lateral-direita. João Lucas sentiu uma lesão na coxa e não pode seguir em campo.

Mesmo com o time recuado, foi o Botafogo quem ameaçou mais. Foram duas boas oportunidades de marcar, além de um gol anulado por impedimento nos acréscimos.

Fonte:Gazeta Esportiva 07/03/2020 19:40

