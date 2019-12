Webcelebridade é morta em operação da PM após sair de baile funk

Conhecido pelo sorriso no rosto, “Bunitinho” ficou famoso nas redes sociais no ano passado por protagonizar diversos memes. O “Sextou” e “Bunitinho”, de sua própria autoria, eram os memes mais conhecidos. Seu perfil no Instagram tinha 440 mil seguidores e no YouTube, 99 mil. Após a divulgação de sua morte, os números não param de subir.

(Foto:Reprodução Instagram) – Além de ‘Bunitinho’, outras três pessoas foram baleadas e também morreram Diego de Farias Pinto, conhecido na internet como “Bunitinho”, morreu na madrugada desta quinta-feira (5) após sair de um baile funk na comunidade do Morro do Dendê, na Ilha do Governador (RJ).

Operação e feridos

De acordo com a PM, houve uma ação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) contra lideranças do tráfico na comunidade. Após a chegada da equipe, houve confronto. Depois de cessarem os disparos, os policiais encontraram o carro onde estava “Bunitinho” e mais três pessoas, ainda não identificadas oficialmente.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas nenhuma resistiu.

Segundo a Secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o humorista chegou ao local com vida, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.

Um policial do BOPE também ficou ferido e foi levado com vida ao Hospital Central da Polícia Militar.

A PM informou, por meio de nota, que recebeu informações do setor de inteligência de que haveria essa reunião de lideranças do tráfico no local e, por isso, invadiu a comunidade. Bunitinho teria sido convidado para o aniversário do chefe do tráfico na região, conhecido como “Chapola”, em um baile funk na madrugada.

De acordo com a Polícia Civil, já foi realizada perícia no local e no veículo em que estavam as vítimas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) deve investigar o caso.

No Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel se pronunciou dizendo que determinou “apuração rigorosa” sobre as mortes.

Wilson Witzel Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as 4 mortes.