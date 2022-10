Flamengo contrata promessa de 12 anos do futebol de Mato Grosso

O Flamengo fechou a contratação de uma jovem promessa do futebol mato-grossense. Trata-se de Benjamim Carvalho, de 12 anos de idade, jogador do Uirapuru, clube de Cuiabá.

O acordo foi fechado há cerca de 10 dias, segundo apurou reportagem do portal Gazeta Digital. O rapaz atua como atacante e tem 1,82m de altura.

Benjamim foi aprovado nos testes do Flamengo após um período de treinamento no Centro de Treinamento (CT) do clube carioca com outras jovens promessas.

Ele já era observado pelo scout rubro negro nas competições de base que disputava no futebol mato-grossense. Pelo Uirapuru, Benjamim conquistou 3 títulos: a Copa Morada da Serra, Copa Cuiabá, competição que foi vice-artilheiro com 14 gols, e a Copa Trá Lá Lá.

Ainda segundo Valdir, o rapaz continua tendo vínculo com o Uirapuru, onde treina há pouco mais de um ano. Ele deve se mudar para o Rio de Janeiro em breve, após o término das aulas e ajustes com a família, que não foi explicado do que se trata.

Além do último teste no clube carioca, Benjamim já passou pela base do São Paulo, Corinthians e Santos. Ele chegou a ser disputado por esses clubes, contudo, nenhum deles ofereceu ao garoto estadia fixa nos seus respectivos CT’s, o que não foi o caso da equipe rubro-negra. (Com informações da Redação Só Notícias – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/

