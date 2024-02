Helder oferta 7 mil ingressos grátis para Brasil X Austrália

Torcedores vão ganhar ingressos para o jogo de estreia da Seleção Brasileira feminina no Pré-Olímpico, que será realizado no Mangueirinho, na quinta-feira (8).

A Seleção brasileira de Basquete Feminino vem recebendo o apoio do torcedor paraense, o que pode ser um incentivo a mais para as meninas chegarem aos Jogos Olímpicos de Paris deste ano.

Por meio de um vídeo, o governador Helder Barbalho anunciou, nesta terça-feira (6), que sete mil ingressos serão distribuídos para o jogo de estreia do Brasil contra a Austrália, pelo Torneio Pré-Olímpico de Basquete Feminino.

Helder gravou ao lado da vice-governadora Hana Ghassan e do presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto. Também esteve presente o Secretário de Articulação e Cidadania (SEAC), Igor Normando.

Os torcedores devem comparecer as Usinas da Paz espalhadas pela capital e região metropolitana a partir desta quarta-feira (7), para receber os ingressos. Cada usina terá mil bilhetes para os torcedores.

Além de Brasil e Austrália, o Pré-Olímpico terá ainda as seleções da Alemanha e Sérvia. Todos se enfrentam e as três melhores colocadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos, em julho.

Na quinta-feira (8), a rodada começa às 17h com Alemanha X Sérvia e às 20h, o jogo entre Brasil X Austrália, no ginásio Mangueirinho.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/08:18:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...