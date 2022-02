Palmeiras busca empate com o Athletico no último lance do primeiro jogo da Recopa

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.

O Furacão abriu o placar com David Terans, mas o Verdão reagiu e deixou tudo igual com Jailson. Na etapa final, Marlos, estreante, voltou a colocar os mandantes. No último minuto, Raphael Veiga converteu pênalti e marcou o segundo do Verdão.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Athletico saiu na frente com Terans, em lance que exigiu uma demorada checagem do VAR. No entanto, o Palmeiras reagiu rapidamente e deixou tudo igual com Jailson, em chute de bico. Antes do intervalo, Rony ainda acertou um chutaço na trave.

O Verdão caiu de rendimento na segunda etapa e teve muita dificuldade para chegar ao campo de ataque. O Athletico não teve um grande volume ofensivo, mas conseguiu marcar o seu gol com Marlos, que acertou belo chute no ângulo. No último respiro, Wesley sofreu pênalti, e Veiga mostrou sua costumeira precisão na marca da cal.

O segundo confronto entre Palmeiras e Athletico Paranaense acontece na quarta-feira da semana que vem, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Vale lembrar que não há mais o critério de gol qualificado fora de casa em competições da Conmebol.

O Verdão volta a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. O time enfrenta a Inter de Limeira, às 16h, fora de casa. Enquanto isso, o Furacão terá pela frente o Operário Ferroviário, pelo Paranaense, às 16h do domingo.

O Palmeiras teve uma chance clara no início da partida. Dudu desceu pela direita, Raphael Veiga lançou de primeira para Atuesta, e o colombiano ficou de frente para Santos, mas não conseguiu tirar do goleiro. No entanto, foi o Athletico que abriu o placar. Aos 18 minutos, Abner bateu escanteio pela esquerda, Pedro Henrique desviou de cabeça e Terans apareceu para completar e mandar para a rede.

O Verdão respondeu com Rony, que quase empatou. Dudu cruzou rasteiro pela direita, e o camisa 7 finalizou em cima de Santos. Aos 27 minutos, os visitantes deixaram tudo igual. Após chute mascado de Dudu, a bola ficou oferecida para Jailson, que finalizou de bico para marcar.

Depois de cruzamento de Terans pela direita, Thiago Heleno subiu alto para testar, mandando por cima do travessão. Antes do intervalo, Rony recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e finalizou muito forte, acertando a trave.

No início da segunda etapa, o Furacão teve falta próxima à área, mas Rômulo mandou por cima. Abel optou por solta mais o time após dez minutos, sacando Atuesta e promovendo a entrada de Wesley. Assim, Rony passou a atuar centralizado.

Após cruzamento à meia altura da esquerda, Erick invadiu dentro da área e finalizou de primeira, exigindo grande defesa de Weverton. Aos 30 minutos, o Athletico voltou a ficar na frente do placar. Marlos recebeu pela direita na área, trouxe para dentro e acertou um lindo chute no ângulo.

O Palmeiras tentou responder com Veiga, mas a cabeçada do meia após cruzamento da esquerda foi tranquilamente defendido por Santos. Em seguida, Wesley lançou Veron com precisão, e o atacante invadiu a área, mas finalizou para fora, perdendo boa chance.

No último lance da partida, Wesley foi derrubado por Marcinho na linha da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Veiga bateu no canto alto esquerdo, garantindo o empate ao Palmeiras.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/08:52:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...