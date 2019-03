Flamengo fará proposta por Paulo Autuori

A diretoria do Flamengo está preparando uma proposta para apresentar a Paulo Autuori a fim de que ele aceite assumir o cargo de coordenador de futebol do clube. O treinador exercia a função no Fluminense até a última segunda-feira, quando se desligou. Livre no mercado, ele é a prioridade para a vaga que ficou aberta desde que Paulo César Carpegiani, contratado em dezembro para o posto, virou treinador.

Nas últimas semanas, a diretoria do Flamengo já vinha sondando as perspectivas de ter Paulo Autuori e foi informada que ele deixaria o Fluminense por conta do momento financeiro e político do clube das Laranjeiras. Os dirigentes flamenguistas então esperaram que a situação fosse definida e o próximo passo é abordar de forma direta o coordenador.

Na visão da diretoria do Flamengo, com Paulo Autuori como coordenador, seria menos arriscado promover Maurício Barbieri à condição de técnico do time até o fim do ano. Ele está interinamente na função pois não há unanimidade entre os dirigentes sobre a sua efetivação. Assim, a ideia é que com Autuori, Barbieri tenha mais respaldo e possibilidade de administrar possíveis crises. O treinador, apesar de interinamente na função, vem tendo excelente desempenho. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a chegada de Autuori, a diretoria espera ainda definir mais alguns alvos no mercado em busca de reforços. Um centroavante virou prioridade depois da suspensão do contrato do peruano Paolo Guerrero. O nome de Vágner Love, no futebol turco, é o que mais agrada, mas nenhuma proposta oficial ainda foi feita para o jogador. Atualmente Henrique Dourado, contestado pela torcida, é o titular da posição. Além dele o clube tem dois jovens revelados nas categorias de base: Felipe Vizeu, negociado com a Udinese, e Lincoln.

Dentro de campo o time segue se preparando para o duelo contra o Bahia nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa ganhar para seguir na liderança, atualmente conquistada com 14 pontos. Para este compromisso Barbieri terá o retorno do zagueiro Rhodolfo e do volante colombiano Gustavo Cuéllar, pois ambos cumpriram suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

