Flamengo goleia novamente o Olimpia e avança à semifinal da Libertadores

O Flamengo confirmou a classificação para a semifinal da Libertadores nesta quarta-feira. Os rubro-negros golearam por 5 a 1 o Olimpia-PAR, em Brasília. A vitória carioca foi construída no primeiro tempo, após os gols de Gabigol e Bruno Henrique.

O Olímpia ainda descontou antes do intervalo, com Recalde. Só que na etapa final, os donos da casa ampliaram com Willian Arão, Salcedo, contra, além de Gabigol novamente.

Agora, o Flamengo espera seu adversário que sai nesta quinta-feira, no duelo entre Barcelona-EQU e Fluminense.

O jogo – Com a vantagem obtida no duelo de ida, o Flamengo começou a partida com um nível abaixo do normal. Mesmo assim, os rubro-negros pouco eram incomodados pelo Olimpia. Tanto que na primeira chance criada, aos 29 minutos, os donos da casa abriram o placar. Rodinei chegou na linha d efundo e tocou para Gabigol mandar para a rede.

O revés foi sentido pelos paraguaios. Isso fez com que o Flamengo aumentasse o ritmo. Com isso, o segundo gol chegou aos 35 minutos. Arrascaeta cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear para a rede.

O Flamengo diminuiu o ritmo após o segundo gol. Isso fez o Olimpia voltar ao ataque com mais intensidade. Os visitantes conseguiram marcar aos 44 minutos. Recalde recebeu na área, deixou Léo Pereira e Diego Alves no chão e mandou para o gol para dar números finais na etapa inicial.

No segundo tempo, os rubro-negros não deram chance para o azar e ampliaram a vantagem aos três minutos. Após falta cobrada na área e bate e rebate, a bola sobrou para Willian Arão mandar para a rede.

O novo revés acabou com o ânimo do Olimpia. Tanto que aos dez minutos, o Flamengo marcou o quarto gol. Após cobrança de escanteio, Salcedo acabou mandando para a própria rede.

Com a goleada consolidada, o Flamengo tratou de se preservar. O técnico Renato Gaúcho tirou os principais jogadores de campo já visando a sequência da temporada. O Olimpia pouco fez para mudar o panorama da partida. Mesmo já se poupando, os donos da casa chegaram ao quinto, com Gabigol, aos 31 minutos.

Na parte final, os rubro-negros ainda desperdiçaram chance incrível com Michael. No entanto, o Flamengo passou a diminuir o ritmo ainda mais para se poupar e administrou o resultado em Brasília.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...