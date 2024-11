Flamengo segue como clube de maior torcida do Brasil, diz Datafolha

Foto: Reprodução | A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 e 7 de novembro, em 113 municípios brasileiros

Uma pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira, 28, revelou que o Flamengo mantém a liderança como o clube com maior torcida no Brasil, com 19% da preferência dos entrevistados. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 e 7 de novembro, em 113 municípios, e apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Corinthians aparece em segundo lugar, com 14% dos torcedores, seguido pelo Palmeiras (7%), São Paulo (6%), Grêmio e Vasco (ambos com 4%). Em seguida, Santos, Cruzeiro e Internacional têm 3%, enquanto Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Bahia somam 2% cada. Times como Vitória e até a Seleção Brasileira aparecem com 1%, e 23% dos entrevistados declararam não torcer por nenhum clube.

O Flamengo domina a preferência em regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde possui mais de 25% dos torcedores, em média, superando o Corinthians com mais do que o dobro de vantagem. Contudo, no Sudeste, o cenário é inverso: o Corinthians lidera com 20%, contra 15% do Rubro-Negro. No Sul, a disputa se intensifica, com Grêmio (23%) e Internacional (18%) ocupando os primeiros lugares, enquanto Flamengo e Corinthians aparecem empatados em terceiro, com 9%.

A pesquisa reforça o cenário nacional de polarização entre Flamengo e Corinthians como os dois maiores clubes em número de torcedores, enquanto as demais equipes registram relevância regional. A análise também destaca o impacto da cultura local nas preferências, como o domínio absoluto do Grêmio no Sul e o crescimento de clubes nordestinos como o Bahia.

