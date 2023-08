Flamengo toma três do Olimpia e cai nas oitavas de final da Copa Libertadores

O Flamengo foi eliminado da Libertadores nesta quinta-feira. Os rubro-negros perderam por 3 a 1 para o Olímpia, do Paraguai, em Assunção, pelas oitavas de final da competição.

O Flamengo abriu o placar no início do primeiro tempo, com Bruno Henrique, mas viu o Olímpia empatar em seguida, com Torres. No segundo tempo, os donos da casa foram melhores e chegaram a classificação com gols de Ortiz e Bruera.

O adversário do Olimpia nas quartas de final será o Fluminense. Os jogos desta fase estão marcados para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto, com horários a definir.

O jogo – O confronto começou movimentado em Assunção. O Flamengo iniciou com postura ofensiva e abriu o placar aos sete minutos. Bruno Henrique aproveitou falta cobrada na área e esticou a perna para desviar a bola, que foi para a rede.

No entanto, o Olímpia não sentiu o revés e conseguiu chegar ao empate rapidamente, aos 11 minutos. Torres aproveitou cruzamento e se antecipou a Matheus Cunha para cabecear para o gol.

O empate animou o Olimpia, que foi em busca da virada. Os donos quase marcaram pouco depois, novamente com Torres. No entanto, o meia finalizou mal, facilitando a defesa de Matheus Cunha. O Flamengo chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento de Bruno Henrique no lance.

Na parte final, o Olimpia criou outras oportunidades, mas pecou no momento da finalização. O Flamengo não se intimidou e ainda buscou o ataque em alguns momentos. Só que os rubro-negros pecaram muito nos passes, Assim, o jogo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o time paraguaio tentou pressionar no começo, mas viu o Flamengo impedir as ações dos donos da casa. Os rubro-negros aproveitaram os espaços e quase marcaram aos 11 minutos. Bruno Henrique recebeu passe na área, só que chutou em cima de Espínola.

O Olimpia fez mudanças e aumentou a estatura dos atacantes. O plano dos paraguaios deu certo aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Ortiz cabeceou no canto para virar o confronto.

O revés foi sentido pelo Flamengo, que viu o Olimpia crescer na partida. Primeiro, Burera chutou muito perto da trave. Depois, o atacante roubou a bola de Filipe Luis, mas o jogador tentou tocar para o companheiro e Fabrício Bruno apareceu para salvar os cariocas.

De tanto insistir, a equipe do Paraguai chegou ao terceiro gol aos 34 minutos. Em mais uma cobrança de escanteio, Bruera cabeceou sem chance para Matheus Cunha.

Nos minutos finais, o Flamengo esboçou uma pressão. Os rubro-negros chegaram a balançar a rede, com Victor Hugo, mas o lance foi anulado por impedimento de Gabigol no lance. O Olimpia segurou o resultado para sair de campo com a classificação.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) ePublicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/08:25:20

