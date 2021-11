Juventude vence a Chapecoense e deixa o Cuiabá a 3 pontos da zona de rebaixamento

O Juventude visitou a Chapecoense na Arena Condá e saiu com a importante vitória por 2 a 0 neste domingo. Ainda lutando contra o rebaixamento, os três pontos eram essenciais para a sequência de decisões.

Agora o Juventude soma 36 pontos e segue em 17º lugar. O resultado também fez com que a distância entre o Cuiabá e a zona de rebaixamento caísse para apenas três pontos. Neste momento, a equipe mato-grossense tem 39 e está em 13º, acima de São Paulo (38), Atlético-GO (38) e Bahia (36). No entanto, o Dourado e o São Paulo têm um jogo a mais que os adversários.

O próximo desafio do Cuiabá será contra o Internacional, na quarta-feira (17), na Arena Pantanal. Em seguida, a equipe encara Bahia e Athletico Paranaense, fora de casa. Na sequência, volta à Arena Pantanal para os jogos contra Palmeiras e Fortaleza. O último jogo será contra o Santos, na Vila Belmiro.

Também na próxima quarta-feira, o Juventude recebe o Fluminense no Alfredo Jaconi às 20h30. No mesmo dia, a Chapecoense volta a campo contra o Santos na Vila Belmiro às 19 horas (de Brasília).

O jogo – O primeiro tempo começou com gol de Guilherme Castilho logo no primeiro minuto. O meia aproveitou cruzamento, venceu a marcação e cabeceou para dar a vantagem cedo para o Juventude.

O jogo seguiu equilibrado, mas os visitantes mostraram que estavam com o faro de gol apurado aos 25 minutos. O zagueiro Vitor Mendes aproveitou confusão com a bola dentro da área da Chapecoense e aumentou a vantagem do Juventude.

A Chapecoense voltou com postura mais agressiva para o segundo tempo e buscou chegar com perigo ao gol do Juventude para diminuir a vantagem do adversário.

Bruno Silva até conseguiu ameaçar o gol do Juventude, mas a equipe da casa mostrou pouco repertório de criação de jogadas e só conseguiu ficar com a bola, sem traduzir em chances criadas.

