Flamengo usará data Fifa para recuperar jogadores e gramado do Maracanã

Não à toa, Everton Ribeiro revelou que atuou com dores no jogo contra o Racing na última quinta-feira e comemorou a recuperação no período de data Fifa. Arrascaeta também seguiu o discurso de sofrimento do elenco com a sequência de partidas.

– Estamos jogando a cada três dias, então, a recuperação não dá para ficar 100%. Mas voltando de uma lesão que foi complicada. Vai ser muito importante para mim agora essa folga que a gente vai ter para recuperar bem e, quando voltar, voltar 100%. Vai ser bom para recarregar energias e voltar ainda melhor. Vamos ter um tempinho para trabalhar mais e melhorar o que tem que melhorar. Mas também para a gente fechar tudo e estar 100% porque o ano depois é muito longo ainda e temos muitos jogos importantes – dissee o uruguaio.

O camisa 14 é um dos nomes que recebe mais atenção do departamento médico. O uruguaio desfalcou o Fla em algumas oportunidades nesta temporada. Em março, atuou contra o Vasco no dia 19 e, depois, voltou a campo somente no dia 4 de maio, contra o Racing.

O último compromisso do Flamengo antes da data Fifa é contra o Grêmio, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro volta a campo contra o Red Bull Bragantino somente no dia 22 de junho, no Nabi Abi Chedid.

