Palmeiras atropela Coritiba com show de trio ofensivo e encosta no Botafogo

O Palmeiras venceu por 3 a 1 e encostou no líder Botafogo na tabela do torneio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Palmeiras não tomou conhecimento do Coritiba, atropelou o lanterna do Campeonato Brasileiro em casa por 3 a 1 e encostou no líder Botafogo na tabela do torneio.

Construído com tranquilidade, o resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 19 pontos e apenas dois atrás dos cariocas, que perderam no sábado. O time paranaense, por outro lado, estacionou com três pontos conquistados em nove partidas e vive situação caótica.

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo fim de semana. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo no domingo (11), enquanto o Coritiba, um dia antes, recebe o Santos no Couto Pereira.

No 1° tempo, o Palmeiras insistiu nos cruzamentos e obteve sucesso. Foi desta maneira que Artur e Rony balançaram as redes e iniciaram a contagem diante de um frágil e retrancado Coritiba.

A 2ª etapa continuou com um “ataque contra defesa”, e Dudu deu show. O camisa 7 martelou o goleiro Gabriel e teve um gol anulado anulado, mas serviu de garçom para o próprio Rony decretar a vitória -em uma lambança na zaga paulista na reta final do duelo, Alef Manga descontou para os lanternas.

Abel toma bronca cedo. Em meio às investidas ofensivas do Palmeiras, o técnico do Palmeiras levou sua primeira advertência do árbitro Felipe Fernandes de Lima, que paralisou a partida para conversar após reclamações por parte do português, que não levou cartão amarelo.

Sem conseguir furar a retranca rival por baixo, o time mandante apostou em cruzamentos para abrir o placar. Artur, Rony e Dudu até tentaram, mas foi Luan o responsável por obrigar o goleiro adversário a trabalhar: aos 24 minutos, o zagueiro recebeu lançamento da esquerda e, dentro da área, testou firme antes de grande defesa de Gabriel.

Os paulistas, de fato, mudaram o marcador cinco minutos depois, quando Piquerez teve liberdade e cruzou na medida para Artur, que apareceu entre dois defensores e, de primeira, balançou as redes do Coritiba antes de esquentar o Allianz Parque: 1 a 0.

O Palmeiras não teve nenhuma dificuldade para ampliar pouco tempo depois -desta vez, em ataque pela direita. Mayke caprichou no cruzamento em diagonal e encontrou Rony, que teve espaço, cabeceou com firmeza e marcou o seu primeiro gol neste Brasileirão: 2 a 0.

O Coritiba só levou perigo ao gol paulista nos acréscimos da 1ª etapa, quando Zé Roberto, de cabeça, e Boschilia, em chute de fora da área, finalizaram à meta de Weverton, que praticou boas defesas nas duas ocasiões e foi aplaudido pela torcida.

O intervalo no Allianz Parque contou com um desfile por parte de ex-jogadores que foram campeões paulistas com o Palmeiras em 1993 -o clube lançou hoje uma camisa comemorativa em alusão à conquista. Ídolos como Sérgio, Velloso, César Sampaio, Mazinho, Zinho e Edmundo participaram da ação. Zago, técnico do Coritiba, também acabou homenageado.

Dudu inferniza e marca, mas gol é anulado. O 2° tempo começou com Dudu fazendo um terror na defesa paranaense: primeiro, ele invadiu a área e errou, por pouco, o alvo. Depois, viu o goleiro dos visitantes operar um milagre em chute da esquerda. Para completar a sequência, ele chegou às redes após cruzamento, mas teve o gol anulado por estar em impedimento antes de desvio na área.

Camisa 7 vira garçom, e Rony faz o terceiro. Depois de ficar no quase três vezes, o atacante apareceu de novo. Desta vez, dando uma linda assistência. Ele desarmou Júnior Urso e, rapidamente, acionou Rony em profundidade. O camisa 10, cara a cara com Gabriel, não titubeou e aumentou a vantagem: 3 a 0.

O Coritiba diminuiu aos 37 minutos da etapa final-em uma lambança de Weverton e Luan. Os dois palmeirenses tentaram cortar, sem sucesso, um cruzamento “inocente” da direita. A bola passou e ficou limpa para Alef Manga, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e diminuir: 3 a 1.

O clima esquentou já nos acréscimos, quando a dupla de zaga palmeirense, formada por Luan e Gustavo Gómez, tomou amarelo: o primeiro foi advertido por uma falta no meio de campo, e a decisão do árbitro irritou o segundo, que acabou punido por reclamação. Praticamente no lance seguinte, uma nova confusão gerou bate-boca e, pelo menos, três cartões aplicados por Felipe Fernandes de Lima.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3×1 CORITIBA

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino (Richard Ríos), Zé Rafael (Fabinho) e Luís Guilherme (Jhon Jhon); Dudu, Artur (Tabata) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

CORITIBA

Gabriel; Kuscevic, Henrique e Bruno Viana; Natanael, Liziero, Bruno Gomes (Júnior Urso), Boschilia (Marcelino Moreno) e Jamerson (Andrey); Robson (Ruan Assis) e Zé Roberto (Alef Manga). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Data e horário: 4 de junho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Luan, Gustavo Gómez e Jhon Jhon (PAL); Bruno Viana, Kuscevic, Henrique e Júnior Urso (CTB)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Artur (PAL), aos 29 min do 1° tempo; Rony (PAL), aos 33 min do 1° tempo e aos 27 min do 2° tempo; Alef Manga (CTB), aos 37 min do 2° tempo

