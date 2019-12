(Foto:Reprodução/© .) – A conquista veio depois do time carioca vencer o Al-Hilal.

Flamengo vence e está na final do Mundial

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. A equipe do técnico português Jorge Jesus derrotou nesta terça-feira, o Al-Hilal (3-1) na semi-final e garantiu um lugar na final do campeonato.

O jogo decisivo acontece já no próximo sábado e o adversário será definido no jogo entre Liverpool ou Monterrey, que disputam a semi-final amanhã, quarta-feira. O vencedor irá enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes em Doha.

O Flamengo tem, assim, a possibilidade de conquistar o terceiro título da temporada, após as conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão.

Resumo do jogo

O Flamengo apareceu completamente desconcentrado na primeira parte. Os jogadores pareciam estar muito confiantes de que o jogo já estava ganho e pareceram surpreendidos com a elevada velocidade imprimida pelo Al-Hilal.

Nos primeiros 20 minutos, o jogo foi totalmente controlado pelos sauditas que aos 18’abriram o marcador. Salem aproveitou uma boa jogada coletiva para bater Diego Alves e abrir as contas em Doha.

A equipe de Jorge Jesus reagiu ao gol, mas revelou nítidas dificuldades em fazer chegar a bola a Gabigol ou até mesmo a Bruno Henrique. As duas unidades mais ofensivas do Flamengo estavam muito bem vigiadas e não se conseguiam soltar da marcação adversária.

O Al-Hilal até teve mais algumas oportunidades em aumentar a vantagem no marcador, mas a margem mínima manteve-se até ao intervalo.

Logo no início do segundo tempo veio o gol do Flamengo. Jorge Jesus deve ter ‘puxado as orelhas’ dos jogadores e estes responderam com o empate. Bela jogada coletiva entre Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, com o médio uruguaio batendo o guardião do Al-Hilal e devolvendo o empate ao marcador em Doha.

Quando se esperava que o ritmo de jogo ficasse diabólico, as duas equipes optaram por baixar a velocidade em campo e o jogo depressa se tornou monótono. Jorge Jesus percebeu isso e lançou para dentro de campo Diego Ribas.

O ex-jogador do FC Porto rendeu, aos 70 minutos, Gerson na equipe do Flamengo e a formação brasileira melhorou a olhos vistos. Passados apenas quatro minutos, o internacional brasileiro abriu para Rafinha que sacou de um belo cruzamento que Bruno Henrique finalizou de forma imperial.

Aos 81 minutos, Diego voltou a fazer um belo passe para Bruno Henrique que cruzou para o coração da área do Al-Hilal onde Al Bulayhi introduziu a bola na própria baliza, fixando o resultado final (3-1).

Ainda antes do apito final, o Al-Hilal ficou reduzido a dez jogadores por conta da expulsão de André Carrillo. O antigo jogador do Benfica e do Sporting acertou em cheio na canela de Arrascaeta e viu o cartão vermelho direto.

Momento do jogo: A entrada de Diego aos 70 minutos alterou o rumo dos acontecimentos. A partida estava chata e o médio brasileiro deu outro perfume ao jogo do Flamengo. Esteve diretamente ligado aos dois gols que resultaram na vitória e na presença garantida na final do Mundial de Clubes

