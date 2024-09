Haaland faz gol 100 e City empata no fim contra o Arsenal

Gunners tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não conseguiram segurar a vitória | Foto: Arsenal

Empate emocionante entre Manchester City e Arsenal na Premier League: 2 a 2, com gols de Haaland, Calafiori, Gabriel e Stones. Próximos desafios aguardam!

O duelo mais aguardado da quinta rodada do Campeonato Inglês aconteceu entre dois dos favoritos ao título, com o confronto entre Manchester City e Arsenal. O jogo terminou com movimentado empate por 2 a 2.

No começo, o Manchester City saiu na frente com um gol histórico: Haaland marcou aos 8 minutos, e fez o seu centésimo gol pelo clube de Manchester, em uma incrível marca de 100 gols em 105 jogos pelo clube.

Mas, logo, o Arsenal virou o jogo durante a primeira etapa: primeiro, com um gol de Calafiori aos 22 minutos, e mais tarde, aos 45, com um gol de cabeça feito pelo brasileiro Gabriel Magalhães, que fez seu segundo gol na temporada pelos gunners. No último domingo, ele já havia decidido para os gunners o clássico diante do Tottenham.

O Manchester City passou o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Trossard, mas só conseguiu marcar no fim da partida, com um gol de Stones aos 52 minutos da etapa complementar.

O resultado manteve o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês. Os citizens possuem 13 pontos, um a mais que o vice-líder Liverpool. Já o Arsenal, por sua vez, é o 4º colocado, com 11 pontos ganhos.

Na próxima rodada da Premier League, os Citizens devem enfrentar o Newcastle, fora de casa, no sábado (28), às 8h30 (horário de Brasília), enquanto os Gunners enfrentam, também no sábado (28), mas no seu Emirates Stadium, e às 11h, o Leicester City.

No meio de semana, ambos atuam pela Copa da Liga Inglesa: O Manchester City recebe no Etihad Stadium o Watford, da segunda divisão, na próxima terça (24), às 15h45 (horário de Brasília). Já o Arsenal, também em casa, joga na quarta-feira, às 15h45, diante do Bolton, da terceira divisão.

O JOGO

Em um jogo contra uma equipe de Pep Guardiola, é de se imaginar que o time de Manchester tenha a posse de bola, e foi assim que aconteceu, mesmo contra o Arsenal de Mikel Arteta, que costuma competir no quesito. Porém, nos primeiros minutos, o domínio citizen fez a diferença e ajudou para que a equipe da casa saísse na frente com o gol de Haaland.

Nos vinte primeiros minutos, o Arsenal não saía do campo de defesa. Até que a balança do jogo mudou com a lesão de Rodri. E ironicamente, foi um defensor que, em uma chance rara dos gunners até então, marcasse um golaço, com a categoria de Calafiori, justamente um minuto depois da saída do meia espanhol.

O gol não mudou a estratégia nem dos mandantes, que seguiam com a bola, tampouco dos visitantes, que tentavam jogadas em velocidade e trabalhar melhor a bola, sem sucesso. Ironicamente, os londrinos viraram o jogo com a bola parada que resultou no gol de cabeça de Gabriel Magalhães. Vantagem do Arsenal, que terminou em desvantagem numérica no fim da primeira etapa com a expulsão de Trossard, contestada fortemente por Mikel Arteta junto ao árbitro Michael Oliver.

Pep Guardiola parecia insatisfeito com sua equipe, e chegou até mesmo a ser flagrado chutando o banco de reservas do Etihad Stadium durante a primeira etapa, mas no segundo tempo, com um jogador a mais, foi para cima dos Gunners, que tentavam se segurar como podiam, se postando na última linha defensiva, enquanto o City sempre tinha a bola.

A pressão do Manchester City era grande, aproveitando um jogador a mais para tentar finalizar. Mas, sem conseguir entrar na área, os citizens tentavam com chutes de longa distância, que eram defendidos por Raya. Sem atacar no 2º tempo, o Arsenal se segurava, querendo sua primeira vitória no Etihad Stadium desde 2015, mas o City buscou o empate nos acréscimos com gol de Stones e manteve sua invencibilidade de 1 ano e 10 meses sem perder em casa. A última derrota foi diante do Brentford, em 12 de novembro de 2022, pelo Inglês.

GOLS E DESTAQUES

Haaland abre (1×0): Aos 8 minutos, Savinho recebeu a bola no lado direito, driblou dois, e saiu pelo meio com grande espaço entre a defesa do time londrino, e viu Haaland passar no meio de dois zagueiros. O norueguês ficou na cara do gol, e tocou na saída de Raya para marcar seu 100º gol pelo Manchester City, tendo feito 105 jogos pelo clube.

Gundogan acerta a trave: Aos 15 minutos, em cobrança de falta próximo à meia-lua pelo lado direito, Gundogan arriscou uma bela cobrança na direção do gol de Raya, mas acertou a trave.

Calafiori iguala com um belo gol (1×1): Após cobrança rápida de falta da defesa, aos 22 minutos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo, recebeu pela ponta e tocou rasteiro para Calafiori, que veio de trás, chutou de fora da área e colocou a bola no ângulo direito, sem chances para Ederson, que nada pôde fazer.

Trossard tenta: Aos 41, Martinelli recebeu na ponta esquerda e cruzou pro meio da área dos citizens, mas Trossard pegou mal na bola e chutou por cima do gol de Ederson.

Gabriel vira o jogo (1×2): Aos 45, em escanteio cobrado na área por Saka em direção à segunda trave, Ederson não alcançou a bola, enquanto Gabriel Magalhães veio de trás e cabeceou com força para marcar o gol da virada dos gunners.

Trossard expulso: Aos 52 minutos, em lance fortuito, o belga recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta próxima ao meio-campo, em um lance polêmico, que aconteceu com Trossard disputando uma jogada aérea com Bernardo Silva, em que o citizen levou a pior após um choque nas costas do meia português, em que o árbitro Michael Oliver entendeu como lance para cartão.

Haaland cabeceia: Já na segunda etapa, aos 4 minutos, em cruzamento que veio do lado direito com Savinho, Haaland subiu entre os defensores dos gunners para cabecear, mas Raya, bem colocado, fez a defesa com tranquilidade.

Gvardiol chuta: Aos 17 minutos, foi a vez do croata Gvardiol, que tentou de fora da área, e seu chute obrigou Raya a se esticar todo para fazer a defesa, colocando a bola para escanteio.

Gvardiol faz Raya trabalhar: Aos 43, em meio à dificuldade do City trabalhar contra a defesa fechada do Arsenal, Gvardiol resolveu chutar de fora da área, mas Raya mais uma vez defendeu o chute.

Stones iguala no fim (2×2): Aos 52 minutos, após bombardeio na área do time londrino, Kovacic chutou, a bola caprichosamente bateu em um jogador do City, e no fim, acabou sobrando para Stones, que com o goleiro Raya caído, aproveitou o gol vazio para completar e empatar o jogo.

