Seleção Brasileira aguarda Neymar em Belém normalmente

Atacante nem chegou a ser relacionado para o jogo do Al-Hilal na última quinta-feira (31) | Foto:Reprodução.

Principal jogador da Seleção Brasileira nas últimas três copas do mundo não estreou ne Árabia, mas lesão não impediu de ser convocado para a estreia do Brasil nas Eliminatórias do Mundial 2026

Neymar ainda não estreou no Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas o fato não mudou em nada a programação da seleção brasileira, que aguarda a apresentação do craque na madrugada desta terça (5).

Havia expectativa de estreia de Neymar na última sexta-feira (1º), mas ele não entrou em campo. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas não foi sequer relacionado.

O UOL ouviu que a ausência de Neymar em campo não alterou em nada o planejamento da CBF. O craque deve chegar nesta madrugada a Belém (PA) para se apresentar à seleção comandada por Fernando Diniz.

Pouco depois da apresentação oficial de Neymar, o técnico Jorge Jesus afirmou não entender a convocação do jogador. O treinador do Al-Hilal criticou a chamada e afirmou que o atleta não teria condições nem de treinar, menos ainda de jogar.

A CBF já sabia da condição física de Neymar e optou por convocá-lo. Fernando Diniz conversou pessoalmente com o craque antes de anunciar oficialmente a convocação.

A última partida de Neymar foi no dia 3 de agosto, em amistoso pelo PSG. Após a Copa do Qatar, o craque disse que tinha dúvidas sobre voltar para a seleção. Aos 31 anos, ele continua na amarelinha e está animado para trabalhar com Fernando Diniz.

Diniz pretende conversar com Neymar e sentir nos treinamentos quantos minutos o craque poderá atuar nas partidas. O técnico fez questão de contar com o camisa 10 em sua primeira atividade com a seleção.

O Brasil jogará contra a Bolívia no dia 8, em Belém, e contra o Peru no dia 12, em Lima. São as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Fonte:FOLHAPRESS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/17:45:27

