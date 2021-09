Flamengo perde para o Grêmio e se afasta dos líderes do Brasileirão

O Flamengo levou a pior no reencontro com o Grêmio, após eliminar o rival na Copa do Brasil. Neste domingo, o clube gaúcho encaixou a armadilha e venceu por 1 a 0, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio negou os espaços ao Flamengo e se fechou bem. Sem inspiração, o clube carioca não se criou e viu a invencibilidade cair. Eram oito jogos invictos – sete vitórias e um empate. Esta foi a segunda derrota de Renato Gaúcho à frente do Fla. Curiosamente, a segunda no Maraca para um clube gaúcho no Brasileiro – havia perdido para o Internacional.

Com a derrota, o Flamengo vê a vantagem para o líder Atlético-MG aumentar para 11 pontos (o clube carioca tem dois jogos a menos em relação ao rival mineiro). O Rubro-Negro está na terceira colocação, com 34 pontos em 18 partidas. Já o Grêmio consegue uma vitória importante na luta para fugir do Z-4. O Tricolor Gaúcho tem 22 pontos em 19 jogos e está no 17º lugar.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Flamengo enfrenta o América-MG, no domingo, às 11h (de Brasília), no Independência. Antes, porém, o clube carioca começa a decidir uma vaga para a final da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. Já o Grêmio volta a campo, pelo Brasileiro, no domingo e visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 18h15 (de Brasília).

O técnico Renato Gaúcho não pôde contar com Filipe Luís, Diego e Arrascaeta. David Luiz ainda não foi relacionado, enquanto Kenedy ficou como opção pela primeira vez e fez a estreia na etapa final. Bruno Henrique, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição e entrou no segundo tempo.

O primeiro tempo demorou a “pegar”. As duas equipes encontraram dificuldade para criar. O Flamengo para superar a forte marcação gaúcha e o Grêmio para acertar o contra-ataque. Na reta final da etapa inicial, o time carioca conseguiu levar perigo. Everton Ribeiro, da entrada da área, chutou para fora, de direita.

Vitinho deu trabalho para Gabriel Chapecó em cruzamento. Em cobrança de escanteio, Léo Pereira ganhou pelo alto e obrigou o goleiro do Grêmio a espalmar. O Tricolor Gaúcho respondeu e abriu o placar. Aos 47, Ferreirinha cruzou para Borja. Entre Léo Pereira e Renê, ele cabeceou e fez 1 a 0.

O clima ficou tenso. Borja, que provocou após o gol, e Gabigol se estranharam na saída para o intervalo. No túnel que leva aos vestiários, mais conversa entre os jogadores dos dois times.

O Grêmio precisou mudar logo no começo do segundo tempo. Gabriel Chapecó se chocou com Ruan e deu lugar a Brenno. O Flamengo não conseguia acelerar o jogo e superar a marcação rival. Renato Gaúcho, então, fez alterações. Ele colocou Bruno Henrique e Pedro. Saíram Everton Ribeiro e Vitinho.

O panorama não mudou. Renato promoveu a estreia de Kenedy e também colocou Matheuzinho. Saíram Michael e Isla. De nada adiantou. O Flamengo não conseguiu criar nada na etapa final.

Nos acréscimos, o VAR recomendou revisão em lance de mão de Léo Pereira na área. Pênalti. Borja bateu, aos 52, mas Diego Alves pegou. Entretanto, o clube gaúcho ficou com a vitória.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)19/09/2021 22:00

