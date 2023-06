Flamengo x Racing bate recorde de público de times brasileiros na Libertadores 2023; veja top 10

Diante de 58.867 pagantes (63.963 presentes), Rubro-Negro vence por 2 a 1 e encaminha classificação às oitavas de final. Público supera Fluminense 5 x 1 River Plate, também no Maracanã

A partida entre Flamengo e Racing registrou o maior público de times brasileiros como mandantes na atual edição da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, 58.867 pagantes (63.963 presentes) compareceram ao Maracanã e assistiram à vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, que encaminhou a classificação às oitavas de final do torneio continental. O Fla está na segunda posição do Grupo A, com oito pontos, três a mais que o Ñublense.

Até então, a goleada do Fluminense sobre o River Plate, por 5 a 1, tinha o maior público dos times brasileiros nesta Libertadores: 57.652 pagantes (62.505 presentes). O Tricolor teve outro bom público contra o The Strongest. Foram mais de 48 mil pagantes no Maracanã, o quarto melhor público em jogos de brasileiros com o mando de campo. Flamengo, Fortaleza e Corinthians também têm duas aparições na lista. Confira abaixo.

MAIORES PÚBLICOS BRASILEIROS NA LIBERTADORES 2023 Jogo Data Estádio Pagantes Flamengo 2 x 1 Racing 08/06 Maracanã 58.867 Fluminense 5 x 1 River Plate 02/05 Maracanã 57.652 Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado 02/03 Castelão (CE) 52.502 Fluminense 1 x 0 The Strongest 18/04 Maracanã 48.605 Flamengo 2 x 0 Ñublense 19/04 Maracanã 45.445 Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño 20/04 Morumbi 42.340 Fortaleza 0 x 1 Cerro Porteño 09/03 Castelão (CE) 42.285 Corinthians 0 x 1 Argentinos Juniors 19/04 Neo Química Arena 40.529 Corinthians 1 x 2 Independiente del Valle 02/05 Neo Química Arena 39.860 Atlético-MG 3 x 1 Carabobo 01/03 Mineirão 39.591 Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.

Fonte: Por Guilherme Maniaudet e Leandro Silva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/08:59:28

