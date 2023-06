São Paulo goleia Tolima por 5 a 0 e confirma classificação na Copa Sul-Americana

O São Paulo goleou o Tolima no Morumbi, por 5 a 0, há pouco, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Os gols do Tricolor foram marcados por Calleri, Luciano, Caio Paulista (2) e David.

Com o resultado, o São Paulo foi a 13 pontos, permanecendo isolado na liderança da chave, e confirmou a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Agora resta assegurar a primeira colocação do grupo para ir diretamente às oitavas de final. Se ficar com o segundo lugar, disputará um playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O Tigre ainda tem chances matemáticas de se classificar em primeiro lugar do Grupo D, mas, para isso, será preciso realizar uma missão praticamente impossível: derrotar o São Paulo por quatro gols de diferença ou mais em pleno Morumbi na última rodada, no dia 27 de junho, às 21h30 (de Brasília).

O próximo compromisso do São Paulo acontece no domingo, contra o Palmeiras, novamente no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, clássico que será um termômetro dos confrontos entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil, em julho.

O São Paulo não teve dificuldades para encaminhar a vitória já no primeiro tempo. O jogo começou bastante disputado, com o Tolima muitas vezes entrando com força excessiva na disputa de bola, o que rendeu muitas faltas nos minutos iniciais. Mas, depois disso, o Tricolor teve completo domínio da partida e começou a contagem de gols.

Aos 27 minutos, Calleri ficou com a bola dominada pelo lado esquerdo do campo após passe de Luciano, levou para o meio e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro adversário, marcando um golaço no Morumbi para levar os mais de 40 mil torcedores à loucura. Para completar, Riascos, do Tolima, acabou expulso por uma falta fora da disputa de bola na origem do lance.

Pouco depois, aos 35, veio o segundo gol do São Paulo. Calleri fez o corta-luz, Luciano dominou na entrada da área e bateu no cantinho para ampliar o placar para os donos da casa. Aliás, o camisa 10 foi um dos principais nomes da partida, participando diretamente de diversas ações ofensivas da equipe.

Para fechar os trabalhos no primeiro tempo, aos 37 minutos Michel Araújo cruzou rasteiro para o meio da área, Calleri fez novo corta-luz e Caio Paulista precisou apenas dominar e finalizar no cantinho, deixando o Tricolor muito próximo da vitória.

O São Paulo não se acomodou com a ampla vantagem construída no primeiro tempo e logo nos minutos iniciais da etapa complementar quase transformou a elástica vitória em goleada com Michel Araújo, que recebeu passe açucarado de Luciano, dentro da área, mas pegou errado na bola, mandando por cima do gol, cara a cara com o goleiro.

Só que pouco depois o Tricolor conseguiu balançar as redes pela quarta vez. Michel Araújo ficou com a sobra após disputa na área e rolou para Caio Paulista chegar batendo, colocado, sem chances para o goleiro rival, marcando seu segundo gol na partida.

Antes do apito final ainda deu tempo de Juan chegar na linha de fundo pela esquerda e cruzar para trás, achando David, que dominou e bateu no cantinho, fechando os trabalhos em uma noite para lá de especial no estádio do Morumbi. Daí em diante, bastou aos comandados de Dorival Júnior apenas administrarem a excelente vantagem construída e esperar o fim do jogo.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/09:04:08

