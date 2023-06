Cuiabá vence o Goiás fora de casa e sobe para a 14ª colocação na Série A

O Cuiabá acaba de vencer o Goiás, por 1 a 0, no Serra Dourada, e subiu para a 14ª colocação, na Série A com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional e 3 pontos a mais que o Bahia (15º). O gol da vitória foi de Deyverson, no segundo tempo. O próximo confronto do Dourado e com o Corrinthians.

O Dourado tentou avançar com o atacante Wellington Silva, aos 7 minutos, que invadiu a área pela esquerda e acabou travado pelo goleiro Tadeu. Na sobra, Denilson não conseguiu a finalização. Aos 10 minutos, em cruzamento, Deyverson subiu alto e cabeceou firme no canto esquerdo e o goleiro do Goiás defendeu. O

O Goiás teve boa chance aos 18 minutos. Julián Palacios aproveitou sequência de escanteio chutou na entrada da grande área e quase acertou o travessão. Maguinho também tentou, aos 26 minutos, entrando com liberdade pelo lado direito e executando chute cruzado, que tirou tinta da trave e foi para fora. No finalzinho do primeiro tempo, Denilson recebeu passe de Deyverson, chutou forte e o goleiro Tadeu, do Goiás, defendeu. Aos 41, o time goiano chegou com perigo com Zé Ricardo e o goleiro Walter segurou. O primeiro tempo empatou sem gols.

No segundo, o Cuiabá voltou melhor e passou a atacar mais. E não demorou para abrir o placar. Aos 7 minutos, Deyverson entrou pela esquerda e cruzou para a área mas a defesa goiana cortou. No lance seguinte, Deyverson recebeu lançamento de Alan, ganhou do zagueiro e mandou para o fundo das redes: 1 a 0 Cuiabá. O Dourado passou a fortalecer a marcação e, em um dos lances, Marllon levou amarelo e desfalcará o Cuiabá contra o Corinthians.

O técnico do Goiás fez duas mudanças colocando lateral Apodi e o atacante Alesson para virar o jogo. O Cuiabá seguiu firme no seu esquema de jogo e em busca do segundo gol. Aos 20 minutos, Raniele chutou e Tadeu defendeu. Aos 25 minutos, o técnico do Cuiabá colocou Emerson Ramon no ataque e saiu Jonathan Cafu e logo em seguida Ronaldo Lopes, volante, no lugar dele Denilson. O Goiás chegou com perigo aos 35 minutos. Sander cruzou e Guilherme foi desarmado pela defesa do Dourado.

O Goiás pressionou mais nos instantes finais e o Cuiabá se fechou. Aos 47, Maguinho tentou empate arriscando chute forte mas foi para fora e o Dourado ainda engatou contra ataques, as 49, com Emerson que chutou e o goleiro do Goiás defendeu. A partida terminou com 52 minutos e o Cuiabá vencendo por 1 a 0.

Fonte: Só Notícias/Guilherme Araújo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/07:17:52

