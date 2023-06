Gaviões da Fiel vai ao CT e cobra dos jogadores melhor desempenho do Corinthians

Foto:© Reuters

Representantes da Gaviões da Fiel estão inconformados após o empate diante do Cuiabá, sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Basta um time não ter bom desempenho em campo para que o clube abra as portas para que membros de torcidas organizadas entrem no local de trabalho dos atletas para fazer pressão. Nesta terça-feira, este enredo se repetiu no CT Joaquim Grava, onde representantes da Gaviões da Fiel, inconformados após o empate diante do Cuiabá, sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, se reuniram com os principais atletas do elenco corintiano.

A Rádio Transamérica informou que Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e Cássio foram os jogadores que participaram do rápido ‘bate-papo’. A assessoria do clube não informou o que foi discutido na conversa.

O time do Corinthians voltou aos trabalhos em dois períodos, após dois dias de folga. Pela manhã, os jogadores fizeram exercícios na caixa areia e depois corrida no gramado. À tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo orientou treinos técnicos e táticos.

Com duas vitórias, três empates e cinco derrotas, o Corinthians soma nove pontos e é apenas o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo dia 21, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Fonte: POR ESTADAO CONTEUDO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/19:55:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...