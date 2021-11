Homem mata irmão por prato de comida no Pará

(Foto:Reprodução) – O fratricídio é um termo que descreve o homicídio de um ser humano por seu próprio irmão; podendo referir-se igualmente à mesma ocorrência entre dois membros de um mesmo grupo social minoritário.

Foi o que aconteceu na rua do Riozinho, no bairro do Caixa D’água, em Capanema, no nordeste do Pará. Um homem foi morto a facadas pelo próprio irmão nesta quinta-feira (25).

Segundo informações preliminares, era por volta das 7h30, quando os irmãos brigaram supostamente por um prato de comida. Charlon teria desferido uma facada na região das costelas do irmão Charles.

As polícias Civil e Militar estiveram no local. O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Bragança foi acionado para fazer a remoção do corpo. O irmão suspeito fugiu do local com a refeição após o crime.

