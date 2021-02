Homem atribui morte da esposa à Covid, mas atestado de óbito revela crime

Médica que atendeu a vítima observou sinais que apontavam para morte por asfixia mecânica

A Polícia Civil de Manaus prendeu nesta sexta-feira (19) Francisco Antônio Lima da Silva, 29, apontado como autor da morte da própria esposa, Viviane Araújo de Sena, de 34 anos. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (18), no bairro Mauazinho.

Levada ao SAMU para atendimento, ela foi avaliada pela equipe médica que constatou sinais de agressão, levando a polícia a desconfiar da versão dada pelo cunhado da vítima, de que ela havia passado mal em decorrência de sintomas da Covid-19.

Foi o cunhado quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a médica que prestou os primeiros socorros constatou vários hematomas pelo corpo de Viviane e fez a observação na declaração de óbito.

“A declaração constatou que Viviane morreu por asfixia mecânica. Quando tivemos acesso ao documento, imediatamente nos deslocamos até o bairro Coroado, onde o suspeito estava na casa de um familiar, e fizemos a prisão dele em flagrante”, relatou a delegada Marília Campello.

Francisco Antônio foi autuado por feminicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações do Portal Holanda

19.02.21 22h07

