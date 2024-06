Fluminense demite técnico Fernando Diniz

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC | Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. O clube comunicou, nesta segunda-feira (24), o desligamento do treinador, que vinha sendo alvo de protestos da torcida por conta da má fase da equipe. O Tricolor não vence há cinco jogos e está na lanterna do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar-técnico permanente Marcão vai comandar a equipe no jogo desta quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã.

“Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte”, publicou o clube.

“O Fluminense, em nome de seu presidente, sua diretoria e seus funcionários, agradece a Diniz e deseja muito sucesso em sua carreira, sempre. O Fluminense precisa de todo apoio do torcedor. Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias”, diz a nota.

O Tricolor perdeu para o líder Flamengo no último domingo (23) por 1 a 0 no Maracanã. No entorno do estádio e em outras regiões do Rio de Janeiro, houve confrontos e brigas entre as torcidas antes do início da partida.

Em maio deste ano, o Tricolor havia renovado o contrato de Diniz até o fim de 2025. O anúncio havia sido feito após a vitória contra o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil.

Na atual passagem, Diniz acumula, 72 vitórias, 29 empates e 39 derrotas, totalizando um aproveitamento de 58,8%, além dos títulos da Libertadores da América em 2023, da Recopa Sul-Americana em 2024 e do Campeonato Carioca em 2022 e 2023.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/14:51:21

