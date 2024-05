Mulher quase esmaga cabeça de colega em treino de crossfit

Jovem publicou o vídeo do treino e internautas se admiraram com o alto riso do acidente, mas ninguém se feriu (Reprodução / Redes Sociais)

Por pouco anilha de mais de 20 Kg não atinge homem ao ser soltada no chão pela jovem.

Imprudência ou imprevisibilidade? Os comentários de internautas se dividem nas redes sociais ao verem a cena: uma jovem solta a anilha de mais de 20kg ao chão e quase esmaga cabeça de colega em treino de crossfit.

Nas imagens, a mulher está na execução de um exercício quando, de repente, solta a barra e, quase no mesmo instante, o colega ao lado cai perto dela.

Apesar do susto, a cabeça do homem não foi atingida pela barra. Ela própria compartilhou um vídeo do treino com a imagem que por pouco não resultou em um grave acidente.

