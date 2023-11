Com reservas, Fluminense perde do Bahia pelo Brasileiro em último jogo antes da Libertadores

Bahia e Fluminense abriram a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com time reserva, a equipe carioca foi derrotada por 1 a 0 no último jogo antes da final da Libertadores. Everaldo marcou no primeiro tempo.

O resultado foi importante para a luta do Bahia contra o rebaixamento. Com os três pontos, os baianos chegaram aos 37 e dormirão na 13ª posição na tabela. Já o Fluminense se manteve na oitava colocação, com 45.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Boca Juniors na final da Libertadores, no Maracanã, às 17 horas (de Brasília). Pelo Brasileirão, o Tricolor só vai jogar na quarta-feira, dia 8 de novembro, contra o Internacional, em duelo válido pela 33ª rodada, que acontecerá no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Já o Bahia visitará o Grêmio no próximo sábado, pela 32ª rodada.

O jogo – Apesar de fora de casa e entrar em campo com um time reserva, o Fluminense não se intimidou e foi melhor em campo nos primeiros 15 minutos. Enquanto o Bahia não finalizou uma vez sequer neste período, o Tricolor carioca somou três finalizações. Naquela de maior perigo, Giovanni acertou um chute no travessão, aos nove minutos.

Somente aos 16 minutos o Bahia conseguiu trabalhar melhor a bola no ataque e chegou com perigo. Tabela na ponta direita entre Biel e Cauly e este cruzou rasteiro no meio da área. Everaldo recebeu livre, ajeitou mas o chute foi travado.

O confronto seguiu equilibrado no primeiro tempo, com ambas as equipes apresentando dificuldades para encontrar espaços para finalizar em gol. Pela segunda vez na etapa inicial, o Fluminense acertou o travessão em um chute de longe, desta vez com Leo Fernández, aos 35.

Apesar das dificuldades, o Bahia achou um gol aos 38. Jogada pela esquerda, Camilo Cándido cruzou pelo alto no segundo pau e Everaldo subiu mais que a zaga para cabecear no canto oposto.

As duas equipes retornaram para o segundo tempo sem alterações nos times. Com a bola rolando, o Fluminense voltou mais combativo na busca pelo empate, enquanto o Bahia diminuiu um pouco o ritmo. O Tricolor carioca, entretanto, apesar de controlar mais as ações, não conseguia ameaçar o gol de Marcos Felipe.

O primeiro lance de real perigo foi criado pelo Bahia, aos 19 minutos. Thaciano recebeu de Camilo Cândido na área, a esquerda da marca do pênalti, e finalizou. A bola foi em cima de Vitor Eudes, que não teve dificuldades para fazer a defesa.

Os jovens do Fluminense ficavam mais com a bola e dava o contra-ataque ao Bahia, que se mantinha mais fechado buscando segurar o resultado ao seu favor. O gol de empate quase veio aos 49, quando Isaac fez grande jogada pela esquerda, deixou os marcadores pelo caminho e entrou na área. Na hora de finalizar, o garoto errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/07:34:09

