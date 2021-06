Fluminense perde para o Red Bull Bragantino, mas avança na Copa do Brasil

O Fluminense confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Os tricolores perderam por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e avançaram no placar agregado por terem vencido o jogo de ida por 2 a 0.

O primeiro tempo não foi bom tecnicamente. Só que na etapa final, o Fluminense abriu o placar com Nenê. No entanto, o Bragantino virou com dois gols de Hurtado.

Bragantino e Fluminense voltam a se enfrentar neste domingo, em Bragança Paulista. Desta vez, o duelo será pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Bragantino começou pressionando o Fluminense em busca do gol. No entanto, os donos da casa só assustaram em uma oportunidade, em chute de fora da área de Arthur. Os cariocas até buscavam o ataque, mas pecavam no último passe. Os paulistas chegaram com perigo aos 34 minutos, quando Luan Cândido recebeu passe e chutou para boa defesa de Marcos Felipe.

O Fluminense criou sua primeira oportunidade aos 37 minutos. Após escanteio, a bola chegou em Gabriel Teixeira, mas o atacante finalizou pela linha de fundo. O lance animou os tricolores, que quase marcaram em seguida. Martinelli fez boa jogada e chutou muito próximo ao gol. O susto fez o Bragantino pressionar nos minutos finais e os donos da casa quase abriram o placar em chute de Jadsom que parou em grande defesa de Marcos Felipe para deixar tudo igual no intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Bragantino tinha a posse de bola, mas era pouco objetivo. O Fluminense aproveitou sua primeira chance na etapa final para abrir o placar, aos 15 minutos. Nenê cobrou falta com categoria e mandou para a rede.

O revés fez o Bragantino aumentar a intensidade no ataque. Só que os paulistas pararam em Marcos Felipe em duas grandes defesas em chutes de Pedrinho e Ytalo. De tanto insistir, os donos da casa empataram aos 22 minutos. Hurtado aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para o gol.

Quando parecia que o Bragantino iria para cima em busca da virada, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto do adversário. Só que os paulistas chegaram ao gol aos 42 minutos, novamente com Hurtado. No entanto, os tricolores seguraram o resultado, que deu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Foto Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

