Fluminense vence Ceará, garante vaga na Libertadores e abre três pontos para o Corinthians

O Fluminense garantiu vaga na Libertadores de 2023 ao vencer por 1 a 0 o Ceará, nesta segunda-feira, no Castelão.

A vitória contou, ainda, com gol recordista de German Cano, que chegou a 39 gols e empatou com Magno Alves como jogador do Tricolor que mais vezes balançou as redes em uma única temporada neste século.

Com o resultado, os cariocas chegaram a 61 pontos, ainda na quarta posição, empatados com o Flamengo (terceiro colocado que ainda joga nesta rodada). Agora, o time busca confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Já os cearenses seguem com 34, dentro da zona de rebaixamento, e podem ver o Cuiabá, primeiro time fora do Z4, abrir vantagem.

O confronto foi disputado com portões fechados por punição do STJD ao Ceará. O Fluminense foi melhor, mas só conseguiu marcar no segundo tempo, com Cano.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o São Paulo, no sábado, no Maracanã. No mesmo dia, o Ceará visita o Corinthians, na capital paulista.

A partida começou movimentada. Tanto que nos primeiros minutos, o Ceará e Fluminense criaram duas vezes cada de abrir o placar no Castelão.

Após um período equilibrado, o Fluminense desperdiçou grande chance aos 17 minutos. Cano foi lançado na área e mandou na trave na saída do goleiro. No rebote, Yago também acertou a trave. Em seguida, o argentino recebeu passe de Martinelli e empurrou para a rede. No entanto, o atacante estava impedido e o gol foi anulado.

O lance animou os cariocas, que passaram a dominar o jogo. No entanto, os tricolores sofreram com a marcação do Ceará. Os donos da casa tentaram surpreender nos contra-ataques, sem qualquer sucesso. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor, mas continuava tendo problemas para passar pela marcação do Ceará. Os tricolores ficaram em boa situação quando o atacante Cleber foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Ceará chegou com perigo aos 19 minutos, em cobrança de falta de Victor Luís. A bola foi desviada na barreira e foi pela linha de fundo, próximo da trave. O Fluminense respondeu em chute de Matheus Martins que parou em João Ricardo. Mas os donos da casa voltaram a assustar com Fernando Sobral, que finalizou para grande defesa de Fábio.

Só que a vantagem numérica em campo surtiu efeito aos 26 minutos. Arias pegou rebote na entrada da área e chutou, mas Cano apareceu para desviar e enganar João Ricardo. Flu na frente.

O revés fez o Ceará buscar os avanços. No entanto, o Fluminense seguiu tendo a posse de bola. Os tricolores passaram a tocar muito a bola no setor ofensivo para manter a vantagem no placar até o apito final.

01/11/2022

