MPF recomenda à PRF utilização de todo efetivo necessário para desbloqueio das rodovias no Pará

(Foto:Reprodução) – Em caso o poder público se mantenha omisso, policiais e dirigentes podem ser corresponsabilizados por eventuais ilegalidades.

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou na noite desta segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilize todo o efetivo de policiais necessário para a desmobilização e desobstrução das rodovias federais no Pará.

Na recomendação, o MPF alerta que em caso o poder público se mantenha omisso, policiais e dirigentes podem ser corresponsabilizados por eventuais ilegalidades.

Entre as ilegalidades listadas pelo MPF estão: golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação ou organização criminosa, prevaricação e improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público Federal, nas redes sociais foram divulgadas até manifestações de conivência de agentes da PRF com as obstruções ilegais.

Os 14 procuradores e procuradoras da República do Pará indicam na recomendação que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e o superintendente da PRF no Pará, Diego Patriota, devem atuar imediatamente para que a PRF:

Use seu poder de polícia administrativa, inclusive aplicando as multas pertinentes e realizando a identificação dos veículos e condutores para permitir a devida responsabilização cível e criminal dos agentes infratores;

Dê o devido direcionamento orçamentário para essas medidas urgentes, essenciais para a retomada da normalidade;

Envie ao MPF a relação dos policiais envolvidos nas operações no Pará e em serviço nesta segunda-feira, com o seu local de atuação, para avaliação e controle externo do MPF.

Justiça determina desbloqueio

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seção Judiciária do Pará, determinou nesta segunda-feira (31) o imediato desbloqueio das rodovias BR-163, BR-010, BR-230 e BR-155. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há interdição e bloqueios em pelo menos 28 trechos de rodovias federais em diferentes regiões paraenses.

Os atos ocorrem após os resultados do segundo turno das eleições que terminou com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) e vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os bloqueios são feitos com caminhões e tratores na pista, além de queima de pneus. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...