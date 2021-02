Santos sai na frente, leva virada do Grêmio e busca empate no fim

O Santos empatou em 3 a 3 com o Grêmio nessa quarta-feira, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe buscou o empate aos 50 minutos do segundo tempo com um a menos – Sandry foi expulso aos 41.

Os gols do Peixe foram de Kaio Jorge, Arthur Gomes e Madson. O Tricolor marcou com Diego Souza, Jean Pyerre e Pepê. O Alvinegro fez 1 a 0, levou 3 a 1 e conseguiu o 3 a 3 no fim.

Com o empate, o Santos assume a oitava colocação, com 46 pontos. O Grêmio é o sétimo, com 43. Na próxima rodada, Tricolor visitará o Botafogo, na segunda-feira. O Peixe enfrentará o Atlético-GO, sábado, em Goiânia.

O Santos teve Sandry expulso aos 41 minutos, mas teve força para reagir. Luiz Fernando cometeu pênalti e Madson converteu aos 50 minutos. Um 3 a 3 heróico do Peixe.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

