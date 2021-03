Fluminense vence o Boavista e se aproxima dos líderes do Carioca

O Fluminense emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Carioca. Na noite desta terça-feira, em Bacaxá, o Tricolor superou o Boavista por 2 a 0, em partida da quinta rodada. Yago Felipe e John Kennedy fizeram os gols do jogo, no segundo tempo.

O Fluminense ganhou duas posições na tabela com o resultado em Bacaxá e agora soma nove pontos, atrás apenas de Volta Redonda e Flamengo. O Resende, entretanto, caiu duas posições e aparece em nono, com cinco.

Na próxima rodada, o Flu volta a Bacaxá para encarar o Volta Redonda, na sexta-feira, enquanto o Boavista recebe o Flamengo, no sábado.

O Jogo – O duelo em Bacaxá foi equilibrado no primeiro tempo. O Fluminense teve um pouco mais a posse de bola do que o Boavista, mas em finalizações, ficaram quase iguais.

As duas equipes tiveram suas melhores chances mais perto do final da etapa. O Flu quase abriu o placar aos 31, num chute de Lucca. O atacante recebeu livre na direita da área e bateu forte no canto. Klever, entretanto, foi muito bem e salvou o gol.

Quatro minutos depois, lançamento do Boavista, Matheus Ferraz fura uma matada no peito e Vitor Feijão parte em direção ao gol. Ao entrar na área, o atacante do Boavista sofre falta de Danilo Barcelos. Pênalti que Jean cobrou e Marcos Felipe defendeu. No rebote, Nino chega primeiro e tira a bola da pequena área.

O Tricolor conseguiu abrir o placar num momento importante, logo no início da segunda etapa. Aos 4 minutos, Yago Felipe aproveita uma sobra na entrada da área e chuta da meia-lua. A bola sai fraca, mas desvia em Pedroso e tira Klever da jogada.

Em desvantagem, o Boavista saiu mais para o jogo e o confronto ficou mais aberto. O Fluminense se manteve melhor na partida, embora o Boavista não desistisse de buscar o empate.

Mais uma vez, as melhores chances apareceram na segunda metade da etapa. Aos 34, Michel Douglas recebeu cruzamento de Vitor Feijão e acertou cabeceio que passou rente ao travessão.

Dois minutos depois, escanteio da esquerda e Nino cabeceou à queima roupa e Klever fez grande defesa. No finalzinho, aos 43, John Kennedy recebeu de Kayky, avançou e bateu sem chance para Klever.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

