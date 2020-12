Fluminense vence o Furacão e volta ao G4

O Fluminense se recuperou do tropeço diante do Bragantino na semana passada e venceu o Athletico Paranaense por 3 a 1, esta noite, no Maracanã. Léo Cittadini abriu o placar e Nenê empatou, ainda no primeiro tempo. Com dois gols, Marcos Paulo deu a vitória ao Tricolor.

Com o resultado, o Flu dorme no G-4, com 39 pontos, e neste domingo seca Inter e Grêmio, que ainda jogam nesta 24ª rodada do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Vasco, no clássico carioca em São Januário. O Athletico recebe o xará mineiro no sábado, na Arena da Baixada.

O jogo – Fluminense e Athletico fizeram um primeiro tempo bastante agitado. As duas equipes procuraram o gol e o placar não demorou a mexer.

Com uma bela triangulação pelo lado esquerdo, o Furacão saiu na frente aos 9 minutos. Nikão e Abner construíram a jogada e o lateral cruzou na marca do pênalti para Léo Cittadini bater de primeira no canto.

O Flu teve a primeira chance do empate aos 12, quando a bola bateu no braço de Thiago Heleno e o árbitro assinalou o pênalti. Nenê cobrou mas Santos caiu no lado certo e defendeu.

O mesmo Nenê se redimiu aos 25. Michel Araujo recebeu no meio, saiu costurando e bateu forte. Santos espalmou e Marcos Paulo correu e cruzou na pequena área para Nenê empurrar para a rede.

O Athletico ficou em desvantagem numérica aos 36. Thiago Heleno fez falta em Michel Araujo e recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

O Fluminense diminuiu um pouco o ritmo no segundo tempo, e teve dificuldades de passar à frente no placar. Até que brilhou a estrela de Marcos Paulo, aos 27 minutos. Nenê cobrou escanteio da direita e levantou no meio da área. A defesa desviou de cabeça para o outro lado e a bola sobrou para Marcos Paulo. O atacante dominou e bateu forte e cruzado, sem chance para Santos.

Dois minutos depois, Marcos Paulo marcou um golaço e ampliou. Escanteio cobrado curto pela esquerda e o atacante recebeu no bico da área. Marcos Paulo passou como quis por Walter, avançou e bateu rasteiro e cruzado, no canto de Santos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria/arquivo)05/12/2020 20:15

