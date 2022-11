Palmeiras ‘joga por música’, dá show e goleia Fortaleza em noite de festa

Já consagrado hendecacampeão brasileiro, o Palmeiras ‘jogou por música’ e deu show no Allianz Parque. Atuando em altíssimo nível, o time de Abel Ferreira goleou o Fortaleza por 4 a 0, na noite de hoje, em duelo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou com chave de ouro o dia de festa para os torcedores.

Palmeiras goleia Fortaleza e comemora 11º título do Campeonato Brasileiro

Com o hendecacampeonato confirmado de maneira antecipada, o Palmeiras encarou o Fortaleza na noite desta quarta-feira no Allianz Parque. Em clima de festa, o Verdão manteve a consistência apresentada durante toda a campanha e venceu o adversário por 3 a 0, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Verdão chegou aos 77 pontos e abre treze pontos e vantagem sobre o vice-líder Internacional, que perdeu para o América-MG no jogo que decretou o título palmeirense. Já o Fortaleza estaciona com 48 pontos, na décima colocação, e perde a chance de subir para o G8 nesta rodada.

Campeão do Brasileirão pela 11ª vez, o Palmeiras pode descansar os seus titulares nas três rodadas que restam. A equipe volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cuiabá. Mais cedo, às 16 horas (de Brasília), o Fortaleza recebe o Atlético-GO no Castelão.

A partida começou sem grandes oportunidades claras, mas com o Palmeiras comandando as ações para se instalar no campo ofensivo. Aos 11 e aos 13 minutos o Palmeiras construiu duas boas jogadas pelas laterais, com Gustavo Scarpa e Rony, mas a arbitragem assinalou impedimento em ambas.

Pouco depois, porém, a dupla atuou junta para colocar o Verdão em vantagem. Aos 14 minutos, Scarpa conduziu a jogada pelo meio e deu um ótimo passe em profundidade para Rony, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou com categoria para abrir o placar.

Depois do gol, o Palmeiras continuou com o controle do jogo, enquanto o Fortaleza tentava acelerar e assustar nos contra-ataques. O Verdão voltou a chegar com perigo aos 28, quando Rony completou cruzamento de Dudu, mas a zaga desviou para escanteio. Na cobrança, Gustavo Gómez apareceu bem na área, mas o goleiro Fernando Miguel fez defesa segura.

As oportunidade animaram a equipe, que chegou ao segundo gol em mais uma ótima jogada, aos 32 minutos. Marcos Rocha lançou Dudu em profundidade, e o camisa 7 deu um toque de categoria para encobrir Fernando Miguel e anotar o segundo gol palmeirense.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Palmeiras voltou sem mudanças e manteve o ritmo para abrir margem ainda mais confortável. Logo no primeiro minuto, Endrick quase deixou o dele ao cabecear por cima do gol. No lance seguinte, Dudu cruzou rasteiro, a bola passou pelo jovem centroavante e encontrou Rony, que marcou mais um para o Verdão.

Em busca de diminuir o prejuízo, o Fortaleza começou a aparecer mais no ataque. Aos 11 minutos, Thiago Galhardo finalizou de canhota de fora da área, e Weverton fez grande defesa. Pouco depois, aos 14, o goleiro palmeirense voltou a aparecer bem para defender a finalização de Juninho Capixaba.

A resposta do Palmeiras veio em duas oportunidades com Zé Rafael. Primeiro, aos 16, o camisa 8 recebeu de Scarpa e chutou colocado para boa defesa de Fernando Miguel. No minuto seguinte, ele teve nova chance ao pegar a sobra na entrada da área, mas viu o goleiro fazer outra defesa em dois tempos.

Em ritmo forte, o Palmeiras seguiu em cima e viu brilhar novamente a estrela de sua grande joia. Aos 18 minutos, Endrick apareceu nas costas da zaga para completar o cruzamento rasteiro de Dudu e anotar o seu primeiro gol no Allianz Parque como profissional.

Com a goleada no placar, o Palmeiras cadenciou mais as jogadas e manteve o controle da partida. Abel Ferreira ainda promoveu mudanças na equipe para refrescar a energia dos atletas. A equipe ainda criou oportunidades para deixar o placar ainda mais elástico, mas a goleada por 4 a 0 deixou o Allianz em festa até o apito final.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria/arquivo)

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...