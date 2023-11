Com festa e provocação a brasileiros, Argentina chega ao Rio de Janeiro

Messi, De Paul e Paredes, no desembarque da seleção argentina no Rio de Janeiro / Foto: Divulgação / AFA

Seleção de Lionel Scaloni duela com o Brasil, nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã

Rio – A seleção argentina chegou ao Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (20) e foi recepcionada por centenas de torcedores, que viram os atletas passarem a alguns metros de distância, sem ter nenhum contato direto. O clima na porta do hotel onde os argentinos estão hospedados foi de festa e provocação aos brasileiros. As informações são do ‘ge’.

Os torcedores relembraram a música que embalou a campanha do vice-campeonato mundial em 2014 “Decime que se siente”, na qual os argentinos lembravam aos brasileiros a vitória nas oitavas de final da Copa de 1990. “Brasil, me diz como se sente, tendo em casa seu papai”, cantaram. Também entoaram a canção criada após a conquista da Copa América de 2021 sobre o Brasil, no Maracanã.

Na manhã de segunda-feira (20), a Argentina realizou o último treino antes de viajar para o Rio de Janeiro para o confronto contra os brasileiros. Depois de dois dias de atividades fechadas, os jogadores participaram de 15 minutos de treinamentos abertos para a imprensa no CT de Ezeiza.

O clássico entre Brasil e Argentina será nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os argentinos ocupam a primeira colocação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, com 12 pontos. A seleção brasileira está em quinto, com sete.

Fonte: Redação o Dia /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/13:55:45

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

