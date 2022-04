Morre grávida atropelada por motociclista, em Santarém; bebê também não resistiu

Claires teve quatro paradas cardíacas e não resistiu. O bebê que ela esperava também morreu — Foto: Redes sociais

Claires de Souza Figueira, de 22 anos, estava grávida de 8 meses. Morte foi divulgada por familiares, através das redes sociais.

Morreu na noite de quinta-feira (31) a grávida que foi atropelada por um motociclista na Avenida Fernando Guilhon, no bairro Elcione Barbalho em Santarém, Oeste do Pará. Claires de Souza Figueira, de 22 anos, estava no canteiro central da via quando ao tentar atravessar com seu filho de 6 anos, foi atingida por uma moto. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Claires estava grávida de 8 meses e era dançarina do grupo Bailado de Carimbó. A morte foi divulgada por familiares nas redes sociais. De acordo com os relatos, Claires teve quatro paradas cardíacas e não resistiu. O bebê que ela esperava também morreu.

William Cauê Figueira Fonseca, filho de Claire que estava com ela no momento do atropelamento, sofreu apenas escoriações e foi liberado ainda na tarde de quinta-feira.

O estado de saúde do motociclista identificado como Arthur Rodrigues Carneiro, de 27 anos, é considerado delicado, pois ele sofreu traumatismo craniano e segue internado no Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Jornal Folha do Progresso em 01/03/2022/09:35:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...